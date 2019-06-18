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На саміті ЄС заявлять про невизнання російських паспортів на Донбасі

Новини » Політика    18.06.2019 - 05:00
На саміті ЄС заявлять про невизнання російських паспортів на Донбасі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Лідери ЄС збираються закликати Росію до повернення до мінських угод та продовжити санкції

На саміті Європейського союзу, який відбудеться 20-21 червня, лідери країн ЄС виступлять проти спрощеної видачі російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, як повідомили виданню AFP джерела в Брюсселі, у проекті заключного комюніке саміту зазначатиметься, що Євросоюз "вкрай стурбований такими діями Москви, котрі суперечать духу і цілям Мінських угод" та меті встановлення миру в Україні.

Також повідомляється, що у зв'язку з цим лідери ЄС розглядають "додаткові варіанти, включно з невизнанням російських паспортів, котрі були видані в порушення Мінських угод". ЄС також має намір знову закликати Москву "негайно відновити переговори щодо втілення Мінських угод". 

Можливе також оголошення про продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії (вони тривають з липня 2014 року, - ред.). Нинішній період санкцій завершується 31 липня 2019 року.

Нагадаємо, раніше глава представництва Євросоюзу в Україні Х'юг Мінгареллі уже говорив, що керівництво ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в найближчі кілька тижнів.

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