Зеленський запропонував позбавляти депутатів мандата за прогули і кнопкодавство

Президент України Володимир Зеленський пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата. Законопроект №1027 від 29 серпня оприлюднений на сайті парламенту, передає РБК-Україна.

Проектом пропонується доповнити Конституцію України новими пунктами.

Згідно з проектом закону, у разі порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, відсутності народного депутата України без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної зади України та/або засідань комітету Верховної ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії його повноваження припиняються достроково за рішенням Верховного суду.

Крім того, повноваження припиняються у разі встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України у Верховній Раді України, тобто голосування народним депутатом замість іншого народного депутата або надання народним депутатом можливості проголосувати замість нього іншому народному депутату.

Нагадаємо, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

Раніше повідомлялося, що в перший день роботи нової Ради було зареєстровано 70 законодавчих ініцатив.