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Зеленський запропонував Байдену посилити співпрацю з питань відновлення інфраструктури

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену посилити координацію з питань відновлення зруйнованої критичної інфраструктури нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначимо, що лідери України і США сьогодні, 25 серпня, провели телефонну розмову.

"Володимир Зеленський розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні ОП.

Нагадаємо, у сьогоднішній розмові президенти України і США також обговорили важливість притягнення РФ до відповідальності за військові злочини в Україні.

Раніше у Білому домі заявляли, що Байден зателефонує Зеленському, аби попередити про підготовку окупантами "референдумів" на захоплених територіях України.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден