Зеленський запропонував Азербайджану допомогти у звільненні українських політв'язнів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Брюселі. Він звернувся до нього щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - заявив Зеленський.

Віе нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. Тому він запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Президент України акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа - Кавказ - Азія з використанням залізничного та морського транспорту.