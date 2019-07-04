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КСУ сьогодні не прийме остаточне рішення щодо закону про люстрацію

Новини » Політика    04.07.2019 - 12:47
КСУ сьогодні не прийме остаточне рішення щодо закону про люстрацію
Фото: будівля КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд не зможе прийняти остаточне рішення через брак голосів

Конституційний суд України (КСУ) сьогодні, 4 липня, не буде приймати рішення щодо конституційності закону про очищення влади (закон про люстрацію). Про це РБК-Україна повідомило джерело в КСУ.

КСУ сьогодні не прийме остаточне рішення через відсутність частини суддів.

"Зараз неможливо передбачити, чи буде прийнято рішення КСУ щодо закону про люстрацію. Все залежить від суддів, коли буде достатня кількість голосів для того, щоб прийняти рішення. Вони говорили, що сьогодні буде рішення, а тепер вони кажуть, що сьогодні не буде рішення. Тобто судді навіть самостійно не можуть передбачити це", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними джерела РБК-Україна, в КСУ не вистачає голосів суддів.

"Голосування може бути, але це не означає, що може бути рішення. Якщо б були голоси, то рішення було б, розумієте. Зараз немає інформації, що рішення буде. Також судді не всі поки є. Сьогодні рішення не буде", - додало джерело.

Також цю інформацію підтвердила голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар за підсумками зустрічі з головою КСУ Наталією Шапталою.

"Донесли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливої відміни декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде після обіду, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, біля будівлі Конституційного суду України вранці у четвер, 4 липня, розпочався протест проти скасування закону про люстрацію.

Відзначимо, в травні КСУ в черговий раз відклав розгляд закону про люстрацію.

Як писало РБК-Україна раніше, журналісти "Радіо Свобода" заявляли, що КСУ скасував засідання, на якому повинна була вирішитися доля закону про люстрації, через викриття зустрічі соратника президента Володимира Зеленського з головою Конституційного суду.

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