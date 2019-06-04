Зеленський пропонує підвищити поріг відповідальності за незаконне збагачення

Законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, якщо розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що кримінальна відповідальність наставатиме тільки тоді, коли розмір завданих державі збитків є значним. "Ми свідомо пішли на збільшення цього розміру", - сказав він і повідомив, що розмір сягає 11,5 млн грн, або 380 тис. євро.

За його словами, це було зроблено для того, щоб не відволікати антикорупційні органи дрібними справами. Санкція за незаконне збагачення в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років і навіть до 12 років - в особливих випадках.

При цьому він додав, що всі справи, у яких фігурує незаконне збагачення на суму понад 30 тис. євро, але до 380 тис. євро, розглядатиметься в порядку цивільної процедури, в порядку стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

На початку червня у Верховній раді України був зареєстрований законопроект президента Володимира Зеленського №10358 про відповідальність за незаконне збагачення.