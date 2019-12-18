Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тис. га в одні руки

Президент України Володимир Зеленський пропонує в рамках відкриття ринку землі знизити концентрацію її в одних руках до 10 тис. гектарів. Про це він заявив під час спілкування з фермерами в Обухівському районі Київської області, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, в рамках відкриття ринку землі потрібно обмежити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. гектарів.

"Було питання про концентрацію. Депутати спочатку внесли норму про не більше 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. В комітет прийшла цифра 20 тис. Давайте від однієї до 10 тис. гектарів - і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що після прийняття закону про земельну реформу почнеться підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

"Мораторій можна буде зняти тільки після прийняття і підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб все було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що має бути довга підготовка до продажу землі", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум вже після відкриття ринку.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що між першим і другим читанням вносяться поправки в закон про ринок землі на основі обговорень з українцями.

Відзначимо, напередодні під будівлею Верховної ради на акції проти відкриття ринку землі в зіткненнях постраждали десятки людей.

