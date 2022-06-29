Зеленський пропонує ратифікувати Конвенцію про екстрадицію
Президент Володимир Зеленський подав до Ради проект закону "Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію". Водночас пропонується ратифікувати Конвенцію із застереженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №0158.
Зокрема, до статті 2 пропонується зробити застереження про те, що Україна не видаватиме іншій державі громадян України.
До статті 3 пропонується висловити застереження, що Україна може відмовити у видачі особи у випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.
До статей 5 і 9 пропонується зробити заяву, що в Україні запити про екстрадицію складає та отримує Офіс Генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції України (під час судового провадження або виконання вироку).
Конвенція про екстрадицію була підписана у 1933 році в Монтевідео. Державами - учасницями Конвенції є Аргентинська Республіка, Республіка Чилі, Республіка Колумбія, Домініканська Республіка, Республіка Еквадор, Республіка Сальвадор, Республіка Гватемала, Республіка Гондурас, Республіка Казахстан, Мексиканські Сполучені Штати, Республіка Нікарагуа, Республіка Панама та Сполучені Штати Америки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству.
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