Зеленський пропонує ЄС спільно оцінити Угоду про асоціацію

Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам з Європейського союзу провести спільну оцінку Угоди про асоціацію України з ЄС. Про це він заявив під час саміту "Україна-ЄС" у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, ця угода має бути гнучким інструментом, який буде відповідати потенціалу України.

"Сьогодні ми обговорили перспективи проведення торгівельних відносин. Відзначили, що торгівля між Україною та Європейським союзом і надалі зростає. Безумовно, цьому сприяє поглиблена зона вільної торгівлі, яка реалізується відповідно до Угоди про асоціацію. Впевнені, що нам не потрібно зупинятись. Чим вище зріст, тим краще. Тож, на мою думку, ця угода має бути гнучким інструментом, який буде відповідати потенціалу України. Саме тому я запропонував партнерам розпочати спільну оцінку виконання Угоди про Асоціацію, щоб вийти на новий рівень", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Україна зацікавлена в інтеграції в усі ринки Європейського союзу. Представник України при ЄС Микола Точицький заявив, що українська сторона вже отримала позитивну відповідь щодо інтеграції в енергетичні ринки. Крім того, Україна вже отримала попередні висновки від партнерів ЄС у питанні інтеграції в цифрові ринки.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому в Кабміні повідомили, що Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейським союзом.