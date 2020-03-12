Зеленський пропонує змінити Бюджетний кодекс у рамках реформування СБУ

У Верховній раді з'явився текст проекту закону президента Володимира Зеленського №3198 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі документ опрацьовується у комітеті.

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 22 та 87 Бюджетного кодексу України. Пропоновані зміни доповнюють перелік головних розпорядників бюджетних коштів Службою безпеки України та включають до видатків з державного бюджету видатки на відомство.

Таким чином, законопроект закріплює статус Служби безпеки України як одного з головних розпорядників бюджетних коштів та зберігає за нею статус суб'єкта бюджетних правовідносин у частині розподілу видатків з державного бюджету.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3197 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України". Документом пропонується зміна в положення Податкового кодексу, спрямована на врегулювання питання нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи співробітників СБУ після проведення реформування.

Як писало РБК-Україна, вчора у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Глава держави подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Зазначимо, глава держави в середу зареєстрував у ВР два законопроекти про зміни до Бюджетного та Податкового кодексів у зв'язку з новою редакцією закону про СБУ. Однак спочатку їх тексти були відсутні.