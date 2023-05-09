Зеленский: работаем над дополнительными оборонными пакетами с нашими партнерами

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что общий объем - 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.

"Благодарю президента США Джо Байдена, Конгресса - обеим партиям, и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность", - сказал Зеленский.

Отдельно он добавил, что Украина работает также с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами. Таким образом, страна пытается добавить новые возможности для наших воинов.