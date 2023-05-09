Зеленский: работаем над дополнительными оборонными пакетами с нашими партнерами

Украина работает над дополнительными оборонными пакетами для ВСУ с разными международными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Президент пояснил, что общий объем - 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.
"Благодарю президента США Джо Байдена, Конгресса - обеим партиям, и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность", - сказал Зеленский.
Отдельно он добавил, что Украина работает также с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами. Таким образом, страна пытается добавить новые возможности для наших воинов.
Напомним, что Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.
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