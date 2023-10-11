Зеленский: ПВО - значительная часть ответа на вопрос, когда закончится война

"Безусловно, нашей сложной задачей является пройти это сложное зимнее время. Но на самом деле эта задача гораздо шире, чем просто пройти зиму", - сказал Зеленский.

Он отметил, что противовоздушная оборона - это "значительная часть ответа на вопрос, когда завершится эта война и завершится ли она справедливо для Украины".

"Я убежден, что может так быть и так будет. Потому что каждый видит, что дает защита неба", - подчеркнул президент.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой россияне не смогут оставить украинцев без света. Однако военные предупреждают, что захватчики могут использовать не только ракеты, но и "Шахеды" собственного производства.

В Воздушных силах отметили, что этой зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетического сектора Украины, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры государства.

К тому же недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент.

Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь оградить поставки зерна от потенциальных атак России.