Зеленский: Позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время войны
Позиции Украины на фронте наиболее сильны за долгое время полномасштабной войны. Они были бы еще лучшими, если бы сильной оставалась и поддержка партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгое время этой войны", - отметил глава государства.
Президент отметил, что Украина была бы в значительно лучшей позиции при условии оказания партнерами помощи для украинской ПВО.
"Если бы оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины - в частности, это касается наших "петриотов" и других средств противовоздушной обороны, - то Украина была бы в совсем другой позиции и дипломатично - в значительно лучшей позиции", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский сообщил о спецоперации "Велес", которую осуществляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".
Глава государства рассказал, что украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 км. Они уничтожили более сотни российских окупантов, еще более тридцати взяли в плен.