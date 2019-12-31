Зеленський привітав українців з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави закликав зробити взаємоповагу заради майбутнього своєї країни національною ідеєю.

"В нашій історії багато епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю - навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково: це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території", - сказав Зеленський.

Він зазначив, якщо "ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати".

"Дорогі українці! У Новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися", - додав президент.

Крім Зеленського, в привітанні взяли участь українські актори, співаки, які представляли різні регіони України. Також на відео присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Бажаю всім нам макроекономічної стабільності. І просто людського щастя. А щастя - в макроекономічній стабільності", - сказав він.

Раніше у президента заявили, що узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення полонених повинно початися вже в січні 2020 року і сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.