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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах в Молдові

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 08:43
Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах в Молдові
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти Молдови Майю Санду з перемогою на виборах в Молдові. В країні вже опрацювали 99% голосів.

Про це український президент написав на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою "задля європейського майбутнього наших народів".

"Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові", - написав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів. Перемагає колишня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду.

Зазначимо, екзит-поли також віддавали перемогу Майї Санду. Дані двох екзит-полів показували перевагу колишнього прем'єра майже в 10% голосів.

Раніше повідомлялося, що на виборах в Молдові рекордна явка пріднестроцев і діаспори на закордонних дільницях.

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