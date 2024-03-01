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Зеленский не поедет в Армению и Азербайджан: СМИ назвали причину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский не совершит визит в Армению и Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radar Armenia.

"Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки более ранним слухам, не прибудет в регион - ни в Армению, ни в Азербайджан - из-за отмены визита Баку", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте.

Отношения Армении и Украины

Армения не поддерживает российское вторжение в Украину и периодически заявляет о своей позиции.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения - не союзник России в вопросе Украины. Политик напомнил о международном праве о признании государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.

Также Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарства и медикаментов.

А в октябре во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Владимир ЗеленскийАрменияАзербайджан