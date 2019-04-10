Зеленський не піде здавати аналізи експертам VADA

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде сьогодні здавати аналізи експертам VADA перед дебатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

Як розповів політичний консультант кандидата Дмитро Разумков, Зеленський вже здав аналізи.

"Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії", - сказав він.

Разумков вважає, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".

За його словами, пан Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи прибути в НСК Олімпійський і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

РБК-Україна писало, що український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Кандидатів там чекають сьогодні між 15:00 та 18:00.