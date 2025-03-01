Зеленский объяснил свою позицию после сорванной встречи с Трампом

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту (США Дональду, - ред.) Трампу, Конгрессу за двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения", - подчеркнул президент.

Он отметил, что помощь Америки была жизненно важной для того, чтобы помочь украинцам выжить. По словам президента, несмотря на сложный диалог между ним и Трампом, страны остаются стратегическими партнерами.

В то же время он подчеркнул, что обе стороны должны быть честными и откровенными друг с другом, чтобы по-настоящему понять общие цели.

"Для нас очень важно иметь поддержку президента Трампа. Он хочет закончить войну, но никто не хочет мира больше, чем мы. Мы - те, кто живет этой войной в Украине. Это борьба за нашу свободу, за наше выживание", - сказал глава государства.

Зеленский, ссылаясь на слова бывшего президента США Рональда Рейгана о том, что "мир - это не просто отсутствие войны", подчеркнул, что справедливый и длительный мир означает свободу, справедливость и соблюдение прав человека для каждого.

Он подчеркнул, что прекращение огня не сработает с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку за последние десять лет тот нарушал перемирие 25 раз. Зеленский отметил, что единственным решением является настоящий мир.

Соглашение о полезных ископаемых

"Мы готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше, чем это. Прекращение огня без гарантий безопасности является опасным для Украины. Мы воюем уже 3 года, и украинский народ должен знать, что Америка на нашей стороне", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что не может изменить позицию Украины в отношении России, поскольку россияне продолжают убивать украинцев, а сама Россия является врагом. По его словам, это реальность, с которой страна вынуждена сталкиваться.

Справедливый и длительный мир

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но этот мир должен быть справедливым и длительным. По его словам, для достижения такого мира необходимо иметь силу за столом переговоров. Зеленский подчеркнул, что мир станет возможным только при условии наличия гарантий безопасности, сильной армии и поддержки международных партнеров.

"Мы хотим мира. Именно поэтому я приехал в Соединенные Штаты и встретился с президентом Трампом. Соглашение по полезным ископаемым - это лишь первый шаг к гарантиям безопасности и приближению к миру. Наша ситуация сложная, но мы не можем просто прекратить воевать, не имея гарантий, что Путин не вернется завтра", - отметил он.

Президент отметил, что Украине без поддержки США будет трудно. Но отметил, что украинцы не могут потерять свою волю, свободу или своих людей.

"Мы видели, как россияне пришли в наши дома и убили много людей. Никто не хочет новой волны оккупации. Если нас не могут принять в НАТО, нам нужна какая-то четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США", - подчеркнул он.

Поддержка Европы

Зеленский отметил, что Европа готова к непредсказуемым ситуациям и оказывает финансовую поддержку для укрепления украинской армии. Он подчеркнул, что важна также роль США в определении гарантий безопасности - их типа, объема и сроков предоставления.

По его словам, как только эти гарантии будут согласованы, Украина сможет вести дипломатические переговоры с Россией, Европой и США. В то же время он признал, что война длится слишком долго, а имеющихся запасов оружия недостаточно для полного вытеснения российских войск.

"Когда кто-то говорит о потерях, каждая жизнь имеет значение. Россия вторглась в наши дома, убила наших людей и пыталась стереть нас с лица земли. Речь идет не только о территории или цифрах - речь идет о реальных жизнях. Это то, что мы хотим, чтобы каждый понял. Я хочу, чтобы США более твердо стояли на нашей стороне", - добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что эта война не является просто конфликтом между двумя странами, ведь Россия принесла ее непосредственно на украинскую территорию и в дома граждан. Он подчеркнул, что действия России являются неправильными, поскольку она не уважает территориальную целостность Украины.

По его словам, все украинцы стремятся услышать четкую и сильную позицию США в поддержку Украины. Он отметил, что, хотя Соединенные Штаты могут искать диалога с Путиным, они всегда придерживались принципа "мира через силу". Зеленский выразил уверенность, что вместе с международными партнерами можно сделать решительные шаги против российского диктатора.

Отношения Зеленского с Трампом

Президент также отметил, что их отношения с американским президентом - это больше, чем просто два лидера.

"Это историческая и прочная связь между нашими народами. Вот почему я всегда начинаю со слов благодарности от нашего народа к американскому народу. Американский народ помог спасти наш народ. Человек и права человека стоят на первом месте. Мы искренне благодарны. Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что мы их будем иметь", - подытожил Зеленский.