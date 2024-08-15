У Зеленского объяснили, зачем Украине ратифицировать Римский статут

В Украине планируют ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это необходимо для наказания российских преступников и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую в Facebook.
По словам Мудрой, членство Украины в Международном уголовном суде необходимо по нескольким причинам.
Чиновница объяснила, что участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают военные РФ.
"Фактически мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем", - добавила она.
Мудрая напомнила, что МУС выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе диктатора Владимира Путина, но участие Украины в работе суда позволит открыть новые дела.
Заместитель руководителя ОП рассказала, что ратификация Римского статута позволит Украине:
Мудрая напомнила, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ратифицировать Римский статут. Также это одно из условий вступления страны в блок.
При этом часть двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина подписала со странами-партнерами, также содержат положение о ратификации Римского статута.
Как отметила чиновница, полное участие Украины в МУС позволит упростить доступ украинцев к специальному Целевому фонду МУС для пострадавших в результате преступлений россиян. Также это повысит шансы украинцев, которые пострадали от российских преступлений, получить компенсации.
Мудрая подчеркнула, что ратификация Римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных.
"Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", - объяснила она.
Напомним, сегодня, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает ратификацию Римского статута.
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