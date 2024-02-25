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Зеленский объяснил, зачем Сырский проводит аудит в армии

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 18:45
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Зеленский объяснил, зачем Сырский проводит аудит в армии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проводит аудит в армии для того, чтобы подготовить резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Сырский хочет посетить каждую бригаду и сделать выводы.

"Какие именно? Прежде всего - вопросы резервов и вопросы ротации… Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Мы должны признавать свои слабые места и мы должны их исправить. А чтобы их исправить, нужно понимать, что происходит", - добавил Зеленский.

Также, как отметил президент, Сырский проверит ситуацию "в кабинетах", кто там сидит и почему.

Также главнокомандующий в ходе аудита займется количеством мобилизованных и выяснит, какой процент из них находится на фронте.

Аудит в армии

Напомним, несколько дней назад лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны.

Депутат отметил, что во время аудита были выявлены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

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