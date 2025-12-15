Зеленский объяснил, о каком прогрессе говорил Уиткофф: вопрос уступок не стоит

В заявлении о прогрессе в переговорах между Украиной и США речь идет не об уступках со стороны Киева, а о более глубоком понимании украинской позиции американской стороной.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
По словам Зеленского, недавние многочасовые встречи с командой США, в частности со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, стали первыми переговорами в таком формате непосредственно с украинским руководством. До этого американская команда проводила консультации как с украинскими и европейскими представителями, так и с российской стороной.
"Я всегда очень хотел, чтобы эта команда приехала в Украину, но был готов к тому, что если не получится по разным причинам, мы сможем провести многочасовые разговоры и постараться понять друг друга", - говорит Зеленский.
Он отметил, что во время этих разговоров был достигнут прогресс во многих вопросах, прежде всего в донесении деталей войны и украинского видения ситуации.
"Я не знаю, как это воспримет сторона агрессии в связи с результатами наших разговоров. Важно, что нас услышали. Я глубоко понимаю детали этой войны, и очень важно, что коллеги из Соединенных Штатов Америки услышали все эти детали", - подчеркнул Зеленский.
Он отдельно подчеркнул, что вопрос уступок для Украины не является актуальным, а территориальный вопрос остается принципиальным и болезненным.
"Есть некоторые вещи, которые, по моему мнению, деструктивные и точно нам не помогут. Важно, что сегодня я их не вижу в новых редакциях документов. Для меня это важно, потому что достоинство это важно. И вопрос уступок точно не актуален. Я считаю, что вопрос территории - болезненный", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина понимает чего хочет Россия, однако из-за этого в переговорах невозможно двигаться дальше. Однако важно, чтобы и американские партнеры понимали позицию Украины по этому поводу.
"У нас разные позиции с Россией по территории. Это также нужно понимать и абсолютно открыто об этом говорить. Я рад, что мы друг друга услышали (Украина и США - ред.). И я думаю, что американская сторона, как медиатор, будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я хотел бы, чтобы в этих вопросах США продолжали работать в формате медиации. Это будет иметь важные перспективы для нас", - подчеркнул он.
14-15 декабря в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Как сообщает The Wall Street Journal, во время встречи 14 декабря американские представители не продемонстрировали готовности к компромиссам и настаивали на скорейшем заключении мирного соглашения, которое в Вашингтоне хотели бы видеть до конца года. Переговоры, по данным издания, носили напряженный характер.
Ключевой точкой разногласий стал территориальный вопрос. По информации AFP, США настаивали на отказе Украины от Донбасса, в частности на выводе войск из Донецкой области. Зеленский отверг такой подход, подчеркнув, что прекращение огня возможно только без территориальных уступок.
В то же время неназванный американский чиновник заявил, что в ходе переговоров удалось согласовать около 90% вопросов. По его словам, президент США Дональд Трамп доволен результатами и планирует позвонить Зеленскому и европейским лидерам после завершения встреч 15 декабря.
По состоянию на сейчас известно, что переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются, однако без участия Зеленского.