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Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине и ОП

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина добилась всех результатов. Именно поэтому состоится ряд кадровых изменений в Кабинете Министров и Офисе президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важна для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в офисе президента.

"Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики. Первое – нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве", - рассказал Зеленский.

Третье направление – это усиление работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие. Четвертое направление – это Евросоюз и реальные переговоры по членству, подготовка соответствующих частей будущего соглашения по членству.

"Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность. И пятое - нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и эти задачи , которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. я благодарен всем, кто будет помогать", - подчеркнул президент.

Кадровые изменения в правительстве

Сегодня ряд министров написали свои заявления на увольнение. В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

  • министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.
  • министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
  • вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
  • министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, завтра, 4 сентября, будет "день увольнений".

Сегодня источники РБК-Украина в правительстве сообщили, что на этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Ротации возможны и в офисе президента.

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Офис президентаВладимир Зеленский