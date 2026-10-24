Зеленский объяснил, как РФ запланировала лишить Украину помощи европейцев

Россия ведет гибридную войну против европейских стран, пытаясь усилить давление на их общества и власть ради отказа помогать Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ".

Дроновые атаки для давления

Президент в ходе онлайн-выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне заявил, что российские гибридные атаки направлены не только против Украины.

Москва также оказывает давление на бывшие советские республики, ставшие независимыми государствами, и другие страны Европы.

"Россия начала гибридные атаки не только против Украины. Речь идет о бывших советских республиках, которые сегодня являются независимыми государствами. И не только о них. Атаки дронов уже происходили против Румынии, Германии, Польши, Молдовы, Болгарии. И буквально сегодня они атаковали Румынию в Черном море. Они полностью уничтожили судно", - сказал Зеленый.

Он отметил, что РФ и дальше будет использовать беспилотники как инструмент гибридных атак и давления на Европу. Кроме того, Москва будет пытаться блокировать Черное море и атаковать суда, перевозящие аграрную продукцию и энергоресурсы.

Зеленский объяснил, что таким образом Кремль стремится изменить отношение европейцев к помощи Украины, заставив их больше беспокоиться о безопасности.

"Думаю, что цель россиян - оказывать на Европу как можно более сильное давление. Они надеются, что это повлияет на европейские общества и заставит европейцев задуматься о том, как меньше поддерживать Украину и как защитить самих себя", - отметил глава государства.

По его словам, Москва также пытается расколоть ЕС и ослабить поддержку Киева, угрожая европейским странам кибератаками, гибридными операциями и ударами беспилотников.

План РФ по мобилизации

Зеленский также заявил, что Россия рассчитывает дополнительно мобилизовать 300 тысяч военных. Украина будет готовиться к возможным вызовам, хотя неизвестно, какую часть этих сил Москва планирует использовать против Украины.

Президент обратил внимание, что некоторые европейские государства до сих пор не в полной мере отдают себе отчет в опасности со стороны России. Они считают, что война может угрожать Украине и восточному флангу Европы, но не обязательно их странам.

"Трудно поверить, что война может прийти в твой дом, в твою семью, пока она не придет. Трудно поверить, что война может прийти в твою страну, твой город, в твой дом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что некоторые европейские страны, продолжая поддерживать Украину, в то же время пытаются, прежде всего, усилить собственную оборону. В частности, они стремятся получить больше средств для перехвата ракет и дронов.

Однако, по словам президента, европейским государствам будет очень сложно самостоятельно защититься от России, если Украина не удержит оборону.

"Если они прорвут наши оборонные рубежи, если наша страна упадет, никто не сможет защититься самостоятельно. Очень трудно обороняться против готовой на все страны, которая готова убивать обычных людей, мирных жителей, применяя ракеты, дроны и любые другие средства", - подчеркнул глава государства.

Украина важна для безопасности Европы

Президент подчеркнул, что Украина должна стать важной составляющей системы безопасности НАТО и Европы. По его мнению, способность европейских стран противостоять российской агрессии напрямую зависит от того, сможет ли Украина и дальше сдерживать российскую армию.

Зеленский также предостерег от попыток договориться с Москвой исключительно дипломатическими средствами без должного усиления обороны.

По его словам, Россия может продолжать атаки, если почувствует слабость оппонентов и увидит возможность добиться ослабления санкций, возврата средств или размораживания своих активов.

"Чтобы обеспечить безопасность, нужно быть сильными. Украина является важной, даже очень важной частью этой системы безопасности", - подчеркнул президент.