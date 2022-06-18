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Зеленський підвищив у званні відповідального за оборону Миколаєва

Фото: Зеленський присвоїв Гнатову звання бригадного генерала (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заступник командувача ОК "Південь" Андрій Гнатов, що відповідає за оборону Миколаєва, отримав звання бригадного генерала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №420.

Раніше Гнатов мав звання полковника. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва особисто причепив військовому новий шеврон.

Гнатов у 2016-2018 роках був начальником 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 по 2021 рік - командиром бригади.

Він має й інші нагороди. Так, у 2015 році Гнатов отримав медаль "За військову службу Україні" за мужність і високий професіоналізм. У 2020 році військовий отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Як повідомлялося раніше, Зеленський прибув у Миколаїв із візитом.

Нагадаємо, президент вручив голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму орден Богдана Хмельницького.

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