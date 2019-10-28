Зеленський може вплинути на те, щоб земельна реформа відбулася, - радник прем'єра

Президент Володимир Зеленський може вплинути на те, щоб земельна реформа відбулася, у той час як у провалі реформи є багато зацікавлених. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

При цьому радник Гончарука впевнений, що позиція Зеленського тут не є визначальною.

"Зеленський може вплинути на те, щоб реформа відбулася. А в тому, щоб реформа не відбулася, і так багато зацікавлених. І тут позиція президента не є визначальною. Його позиція визначальна в тому, що реформа повинна відбутися. Головне, щоб він цю позицію тримав до кінця. Якщо ж він буде дивитися тільки на рейтинги, то це дорога в нікуди", - заявив Мушак.

Він прогнозує, що у Верховній раді урядовий законопроект (2178-10) з поправками депутатів, крім "Слуги народу", може підтримати "Голос", "Європейська солідарність" та кілька позафракційних нардепів.

"Його "Голос" може підтримати, тому що це було в їхній програмі. "Європейська солідарність" також може, якщо на цю ситуацію вони будуть дивитися не з позиції "а чи виграє від цього президент Зеленський", а з позиції - "чи виграє від цього держава". І позафракційних 20 осіб можуть підтримати цю реформу. І, думаю, не менше 200 голосів повинна дати "Слуга народу", інакше земельна реформа може не пройти", - зазначив Мушак.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування КМІС, кількість українців, які виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, в жовтні збільшилася. Крім того, за результатами дослідження, до 20% зменшилася кількість тих, хто вважає, що це питання можуть вирішити президент, Верховна рада і Кабінет міністрів.