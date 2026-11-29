Зеленский требует от партнеров ускорить поставки ракет для ПВО
Часть договоренностей по поставкам ПВО и ракет от партнеров уже реализована. Тем не менее, ряд оборонных пакетов еще находится в работе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, он провел селекторное совещание с участием всех должностных лиц, ответственных за коммуникацию с партнерами в сфере ПВО.
Он подчеркнул, что, несмотря на наличие конкретных договоренностей, не все пакеты помощи уже реализованы.
"Часть из них выполнили - хочу поблагодарить Норвегию, - но есть те, которые до сих пор в процессе выполнения", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства дал задачу Министерству иностранных дел, Министерству обороны и другим профильным представителям уже сегодня связаться с странами, которые еще не закрыли свои пакеты поддержки.
"Ожидаю вечера доклада по ракетам и сделанным сегодня чиновниками контактам с партнерами: когда перехватчики из пакетов соответствующих будут поставлены в Украину", - подытожил Зеленский.
Напомним, что Главное управление разведки располагает информацией о подготовке Россией новых атак по территории Украины, а также о темпах производства и накопления врагом ракетного вооружения.
Параллельно с переговорами о поставках западных систем ПВО Украина развивает собственные оборонные проекты.
В частности, уже этой зимой ожидается появление и тестирование первых прототипов отечественной антибаллистической системы FREYJA. В настоящее время идет согласование поставок необходимых компонентов с партнерами и процесс их технической интеграции.