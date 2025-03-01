Зеленский должен извиниться за свое "фиаско" в Белом доме, - Рубио

Глава американской дипломатии призвал Зеленского извиниться за то, что превратил встречу в Овальном кабинете в "фиаско для себя".

"Ему не следовало идти туда и становиться антагонистом", - сказал госсекретарь.

Он также высказал сомнение в готовности Зеленского к мирным переговорам.

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно - а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь, - вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, вероятно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, не хочет", - отметил Рубио.

Разговор "сошел с рельсов"

Комментируя заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Зеленский должен рассмотреть возможность подать в отставку после таких переговоров, Рубио ответил, что Трамп "не занял никакой позиции по этому поводу".

"Сегодня он сказал: "Пусть возвращается, когда будет готов к миру". Вот что он сказал", - отметил Рубио и добавил, что позиция Трампа в отношении Путина остается "доверять, но проверять".

Госсекретарь также выразил недовольство тоном, которым Зеленский говорил с вице-президентом Джей Ди Вэнсом на встрече в Овальном кабинете.

По словам Рубио, после перепалки Зеленского и Вэнса, разговор "сошел с рельсов".

"Этот активный, открытый подрыв усилий, направленных на достижение мира, глубоко разочаровывает всех, кто был вовлечен в коммуникацию с ним (Зеленским. - ред.) до сегодняшнего дня. Я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая должна была закончиться именно так", - сказал госсекретарь.

Путина нельзя обзывать

Рубио сказал, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда он будет "готов к миру и серьезно настроен на мир".

"Как вы собираетесь посадить Владимира Путина и Российскую Федерацию за стол переговоров, чтобы обсудить даже возможность, или даже исследовать, есть ли возможность для мира? Вы не сделаете этого, обзывая их", - сказал госсекретарь.

Рубио сказал, что пока преждевременно думать о том, встретятся ли Трамп, Путин и Зеленский для мирных переговоров.

"Впереди еще много работы, прежде чем мы дойдем до этого. Это сложное противостояние, которое имеет причины, уходящие корнями во многие годы, и в нем многое нужно выяснить. Много было привнесено с обеих сторон", - сказал руководитель американской дипломатии.

Он также добавил, что США "пытаются положить конец этому конфликту".

"Это нежизнеспособная, кровавая война, которая должна закончиться. И сейчас единственным лидером в мире, который может иметь шанс положить этому конец, является президент Дональд Трамп, и мы должны дать ему возможность попытаться это сделать", - подытожил Рубио.