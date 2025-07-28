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Зеленский сообщил хорошие результаты противодействия "Шахедам" этой ночью

Понедельник 28 июля 2025 10:45
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Зеленский сообщил хорошие результаты противодействия "Шахедам" этой ночью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, 28 июля, сообщил хорошие результаты по беспилотной защите против "Шахедов". Он заявил о десятках сбитых российских дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

По его словам, сегодня ночью активно работали подразделения наших беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы.

"Всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "Шахедов" - десятки сбитий российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что Украина постоянно усиливает воздушную оборону, и важно, чтобы международные партнеры четко понимали, в какой именно поддержке нуждается государство.

"Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - говорится в сообщении главы государства.

Также президент отметил, что сейчас в результате российских ударов известно о 8 раненых.

Продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения.

Массированная атака РФ на Украину 28 июля

Сегодня ночью российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Под вражеским ударом находилась Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь и утро раздавались взрывы.

Также ночью прозвучала серия взрывов в Киеве. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Кроме того, взрывы раздавались и в Кропивницком, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

Всего во время атаки по Украине РФ выпустила 324 дрона и 7 ракет. Основное направление удара - Староконстантинов.

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