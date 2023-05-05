Зеленский вернулся в Украину, встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Это первый визит главы МИД Бахрейна в Украину после установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.
О чем говорили:
"Потому что наша борьба происходит не только на фронте - наши люди, наше общество также находятся на поле боя. Их труд помогает нашей армии деоккупировать нашу территорию", - заявил президент.
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заян, глава МИД Королевства Бахрейн (president.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писалп о том, что президент Украины 3 мая прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с финским коллегой. Уже на следующий день президент прибыл с визитом в Нидерланды. Там он выступил перед парламентом и в суде Гааги.
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