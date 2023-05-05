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Зеленский вернулся в Украину, встретился с главой МИД Бахрейна

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заян, глава МИД Королевства Бахрейн (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Это первый визит главы МИД Бахрейна в Украину после установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

О чем говорили:

  • Владимир Зеленский поблагодарил Бахрейну за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины;
  • президент также отметил важность гуманитарной помощи со стороны Бахрейна для Украины и украинцев;

"Потому что наша борьба происходит не только на фронте - наши люди, наше общество также находятся на поле боя. Их труд помогает нашей армии деоккупировать нашу территорию", - заявил президент.

  • Зеленский отметил, что Украина обязательно победит в войне, поскольку борется против агрессии и защищает свой дом;
  • стороны обсудили предложенную президентом международному сообществу украинскую формулу мира;
  • Зеленский пригласил Бахрейн принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности, присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира;
  • Зеленский обратил внимание на проблему принудительной депортации украинских детей в Россию и поиск путей их возвращения;
  • стороны обсудили послевоенное восстановление Украины, а также вовлечение в перспективные проекты сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости;
  • президент Украины акцентировал внимание на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заян, глава МИД Королевства Бахрейн (president.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писалп о том, что президент Украины 3 мая прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с финским коллегой. Уже на следующий день президент прибыл с визитом в Нидерланды. Там он выступил перед парламентом и в суде Гааги.

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