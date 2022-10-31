Зеленский встретился с премьер-министром Чехии
Фото: Зеленский встретился с премьер-министром Чехии
Киев посетил премьер-министр Чехии Петр Фиалу 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.
"Этот визит происходит, когда наше государство испытывает подлые российские удары по гражданской инфраструктуре, прежде всего по энергетическим объектам. Премьер-министр лично увидел, что означает такой террор и какой вред он наносит Украине", - говорится в сообщении.
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