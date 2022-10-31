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Зеленский встретился с премьер-министром Чехии

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 19:14
Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Фото: Зеленский встретился с премьер-министром Чехии
Автор: Наталия Гурковская

Киев посетил премьер-министр Чехии Петр Фиалу 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Этот визит происходит, когда наше государство испытывает подлые российские удары по гражданской инфраструктуре, прежде всего по энергетическим объектам. Премьер-министр лично увидел, что означает такой террор и какой вред он наносит Украине", - говорится в сообщении.

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