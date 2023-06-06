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Зеленский о возвращении гражданских: решим все вопросы, как только Россия станет слабее

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина сможет решить все вопросы относительно возвращения гражданских из вражеского плена, как только Россия станет слабее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что мы решим все вопросы, как только Россия станет слабее. А она становится слабее. Мы это видим. Они (россияне - ред.) уже не могут нас оккупировать. Мы сегодня уже говорим о деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.

По его словам, "с каждым днем это будет иметь влияние и на крепость Путина и его окружения, и на их крепость внутри государства".

"Я это вижу по изменению риторики наших партнеров. Это очень важный момент. И когда они будут совсем сложными, то я уверен, что такие важные гуманитарные миссии (относительно возвращения гражданских - ред.) мы точно сможем решить", - отметил президент.

Возвращение гражданских из русского плена

Российские оккупанты захватывают в плен не только военных, но и гражданских украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что гражданские пленные - это одна из тех категорий, которые сложно возвращать.

По его словам, по состоянию на апрель 2023 года Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

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