У Зеленского связали проведение выборов в Украине с количеством Patriot

"Как могут безопасно проголосовать люди, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий… Можем ли мы в рамках этого рассчитывать на дополнительные системы, например, ПРО. На те же Patriot, которые точно позволят дозакрыть небо и хотя бы защитить гражданское население, которое находится в больших, средних и маленьких городках Украины. На эти практические вопросы, которые президент поднимал, на сегодняшний день еще нет ответа”, - заявил Подоляк.

По его словам, для проведения выборов нужно будет внести определенные изменения в законодательство. Но Украина всегда декларировала, что соблюдала демократические процедуры и потому, если нужно, готова к их провелению.

"Это стоит огромную сумму денег, которые мы не можем просто так взять и отправить именно на избирательный процесс, учитывая, что у нас есть определенный дефицит бюджета и приоритетные задачи финансирования армии” – добавил он.

Выборы в Украине в 2024 году

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Позже Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Вскоре после этого Зеленский заявил, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.