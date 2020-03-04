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Зеленський зажадав від правоохоронців результатів

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Президент вимагає результати по резонансних справах

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної ради зажадав від правоохоронних органів результатів резонансних справ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, правоохоронні органи повинні дати результат, які чекають як громадяни України, так і міжнародні партнери.

"Як довго чекати українському суспільству результату у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли суспільству перемогу над корупцією, зараз поки що навіть не нічия. Президент не впливає на їх роботу, на жаль. Але я б хотів зробити нашим правоохоронним органам два подарунки: перший - це календар, він повинен нагадати, що на вулиці вже весна. Другий - це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у декого його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що надав політичну волю керівників правоохоронних органів.

"Я вам її дав, візьміть її. Казали: відмініть телефонне право - будь ласка. Ніхто згори не спускає прізвища, на які потрібно звернути увагу. Якщо б я втручався, деякі люди це вже відчули", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що під час позачергового засідання Ради, парламент відправив у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Відставку Гончарука і його Кабміну підтримали 353 нардепа.

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