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Зеленський про постачання зброї: будь-які відмовки означатимуть допомогу Росії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир заявив, що найкращий спосіб зупинити тиранію – це надати необхідне озброєння. Київ буде і далі боротися, щоб отримати все необхідне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи набагато швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали. Будь-яке зволікання з наданням зброї, будь-які відмовки можуть означати тільки одне - відповідні політики хочуть допомогти Росії більше, ніж нам - українцям", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Пентагон повідомив про виділенні Україні нової великої партії зброї.

Війна Росії проти України триває 44 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський