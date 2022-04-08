Зеленський про постачання зброї: будь-які відмовки означатимуть допомогу Росії

Президент України Володимир заявив, що найкращий спосіб зупинити тиранію – це надати необхідне озброєння. Київ буде і далі боротися, щоб отримати все необхідне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи набагато швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали. Будь-яке зволікання з наданням зброї, будь-які відмовки можуть означати тільки одне - відповідні політики хочуть допомогти Росії більше, ніж нам - українцям", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Пентагон повідомив про виділенні Україні нової великої партії зброї.
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