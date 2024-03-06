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Зеленский о поставках систем ПВО: решения нужны сейчас, а не когда-то

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в срочных решениях союзников насчет передачи систем противовоздушной обороны. Это необходимо для защиты жизней людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что сегодня, 6 марта, он провел встречу с премьером Греции Кириакисом Мицотакисом в Одессе. Главным вопросом в ходе переговоров была оборона Украины и возможности в активных действиях и защите. 

Зеленский подчеркнул, что главный приоритет в переговорах с партнерами - противовоздушная оборона. 

"Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты мира достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизнь людей. Решения нужны сейчас - не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки", - отметил глава президент. 

ПВО для Украины

Напомним, союзники с начала полномасштабного вторжения россиян предоставляют Украине системы противовоздушной обороны. 

В частности, нашим защитникам уже передали зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты оккупантов. 

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что еще десять систем Patriot от союзников могли бы кардинально изменить ситуацию в войне

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