Зеленский пообщался с Трампом на заседании G7

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Сегодня, 24 февраля, в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7. Заседание прошло в онлайн-формате, ведь часть лидеров были с визитом в Киеве.

"Продуктивная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира - Европы, Америки, всех частей мира и народов, которые стремятся жить в мире и на основе предсказуемых правил, на основе международного права", - сообщил Зеленский.

Уже традиционное заседание лидеров G7 с участием Украины и очень важный знак поддержки нашего государства и людей.



Продуктивная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира - Европы, Америки, всех частей мира и народов, которые стремятся... pic.twitter.com/pwAZ2FOPEw - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

По его словам, во время заседания G7 он смог пообщаться и с американским президентом Дональдом Трампом.

"Что касается Дональда Трампа... Только что мы только что имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", - заявил Зеленский журналистам.

Он отметил, что надеется на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины.

Заявления Трампа

Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США. Также спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.