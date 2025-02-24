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Зеленський поспілкувався з Трампом на засіданні G7

Понеділок 24 лютого 2025 18:27
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Зеленський поспілкувався з Трампом на засіданні G7 Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбулась у межах засідання країн G7.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський повідомив у Twitter.

Сьогодні, 24 лютого, у день третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося засідання G7. Засідання пройшло в онлайн-форматі, адже чистина лідерів були з візитом у Києві.

"Продуктивна зустріч, важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу - Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права", - повідомив Зеленський.

За його словами, під час засідання G7 він зміг поспілкуватись і з американським президентом Дональдом Трампом.

"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади", – заявив Зеленський журналістам.

Він зауважив, що сподівається на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку України.

Заяви Трампа

Раніше Трамп звинуватив Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США. Також спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.

Водночас, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом Трампом цього тижня.

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