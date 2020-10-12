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Зеленський відвідає Туреччину наприкінці жовтня

Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Офіційний візит до цієї країни запланований на кінець наступного тижня.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Там (в Туреччині, - ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливі питання і військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною", - сказав Жовква.

Він також зазначив, що запланований ще один візит президента, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

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"І декілька візитів буде інших іноземних лідерів до України до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України.

Також Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом прилетів до Великої Британії, де провів низку зустрічей.

Крім того, запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

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