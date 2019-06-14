Зеленський відвідає з робочим візитом Донецьку область

Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 червня 2019 року, відвідає з робочим візитом Донецьку область. Про це повідомляє Адміністрація президента на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що у ході візиту Зеленський відвідає Маріуполь.

"У суботу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Донецьку область. Програмою передбачено відвідання главою держави міста Маріуполь", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента Володимира Зеленського розповіли подробиці візиту глави держави до Франції і Німеччини. Як відомо, Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Францію, а 18 червня - ФРН.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави української держави з керівництвом Франції і Німеччини, керівниками парламентів, а також з провідними представниками французького та німецького бізнесу.

РБК-Україна також писало, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок, 18 червня. Раніше Меркель провела телефонну розмову з Зеленським. Вони обговорили реалізацію мінських угод і двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.