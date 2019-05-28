Зеленський здійснить візит до Брюсселя

Президент Володимир Зеленський здійснить візит до Брюсселю. Про це заявив директор з питань країн Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг, передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що Зеленського очікують у Брюселі у червні.



"Наступна важлива подія, яка відбудеться в Києві в липні цього року це саміт Україна-ЄС. І у червні ми також очікуємо візит президента Зеленського в Брюссель", - заявив Майр-Гартінг.

РБК-Україна писало, що 2 травня радники президента Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка в Брюсселі провели зустріч послами Європейського союзу. Вони провели бесіду з послами ЄС на Комітеті з питань політики і безпеки.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовність ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.

Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв Володимиру Зеленському підтримку Євросоюзу. Він висловив йому вдячність за відданість демократії і верховенству закону.