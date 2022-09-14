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Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм (фото)

Фото: Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм (facebook.com/dshv25opdbr)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський приїхав до деокупованого Ізюму, де взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Також на церемонії був присутній командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, який розробив операцію зі звільнення Балаклії.

Український президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

Оновлено. 13:25

Зеленський також розмістив фотографії з церемонії підняття прапора в Ізюмі.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне - прапор України. Наш синьо-жовтий вже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті і селі. Рухаємося тільки в одному напрямку - вперед і до перемоги", - написав президент.

Нагадаємо, в ході контрнаступу українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. На половині з них ще тривають стабілізаційні заходи.

За даними Міноборони, ЗСУ деокупували вже понад 300 населених пунктів.

Однак заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що реальна кількість звільнених територій в Харківській області більше майже в два рази.

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Володимир ЗеленськийХарків