Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм (фото)

"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Також на церемонії був присутній командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, який розробив операцію зі звільнення Балаклії.

Український президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

Оновлено. 13:25

Зеленський також розмістив фотографії з церемонії підняття прапора в Ізюмі.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне - прапор України. Наш синьо-жовтий вже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті і селі. Рухаємося тільки в одному напрямку - вперед і до перемоги", - написав президент.