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Зеленський вимагає до зими скасувати мораторій на землю

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Мораторій на землю планується скасувати до 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до 1 жовтня Кабінет міністрів повинен внести на розгляд парламенту законопроект "Про ринок земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування мораторію на землю.

"Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю. Прийняти закон про ринок земель і скасувати мораторій до 1 грудня 2019 року", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у серпні на бізнес-форумі в Туреччині Зеленський підтвердив, що до кінця року буде проведена земельна реформа, щоб у 2020 році запрацював повноцінний ринок землі.

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, яка вже в наступному році дозволить створити ринок землі в 40 млн гектарів", - заявив президент.

Також раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом до Кабінету міністрів про визнання протиправною бездіяльність щодо запровадження ринку землі.

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