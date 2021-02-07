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Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів

Новость на русском → Україна, Неділя 07 лютого 2021 14:19
Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів. Таке доручення він дав державному концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

​​"Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому" спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова", - вказано у повідомленні.

Кабінету міністрів доручено розробити стимули, щоб "талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ".

Нагадаємо, раніше Верховна рада зробила крок до ліквідації держконцерну "Укроборонпром". ДК планують перетворити на акціонерне товариство. За відповідний законопроект №3822 проголосували 227 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.

Так, у рамках реформування держконцерн може втратити майже половину своїх підприємств - зі 116 планують залишити 65.

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