Президент України Володимир Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів. Таке доручення він дав державному концерну "Укроборонпром".

​​"Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому" спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова", - вказано у повідомленні.

Кабінету міністрів доручено розробити стимули, щоб "талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ".