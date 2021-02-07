Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов
Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов. Такое поручение он дал государственному концерну "Укроборонпром".
"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому" совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова", - указано в сообщении.
Кабинету министров поручено разработать стимулы, чтобы "талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".
Напомним, ранее Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество. За соответствующий законопроект №3822 проголосовали 227 нардепов.
Как писало РБК-Украина, в конце декабря стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.
Так, в рамках реформирования госконцерн может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.