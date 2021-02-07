ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

Новина українською → Украина, Воскресенье 07 февраля 2021 14:19
Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов. Такое поручение он дал государственному концерну "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому" совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова", - указано в сообщении.

Кабинету министров поручено разработать стимулы, чтобы "талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".

Напомним, ранее Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество. За соответствующий законопроект №3822 проголосовали 227 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Так, в рамках реформирования госконцерн может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Укроборонпром
NEWS
Украина в "день солидарности с Беларусью" выразила поддержку белорусскому народу
Украина в "день солидарности с Беларусью" выразила поддержку белорусскому народу
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца