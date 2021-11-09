Зеленський доручив скликати засідання РНБО: коли відбудеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Апарату РНБО .

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.