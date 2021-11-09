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Зеленський доручив скликати засідання РНБО: коли відбудеться

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 17:13
Зеленський доручив скликати засідання РНБО: коли відбудеться Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову скликати засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання має відбутися завтра, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Апарату РНБО.

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до складу РНБО. Відповідний указ був виданий після перестановок в Кабінеті міністрів.

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Володимир Зеленський РНБО
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