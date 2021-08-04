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Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні після смерті Шишова

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Київ, Середа 04 серпня 2021 13:51
Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні після смерті Шишова Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики для білорусів, які прибули в Україну впродовж останнього року. Таке доручення голова держави дав після смерті голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

За його словами, кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист.

"СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.

В ОП повідомили, що визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території України та охорони.

"Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова", - йдеться у повідомленні.

Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації.

Нагадаємо, поліція озвучила дві версії смерті голови "Білоруського дому в Україні.

Раніше повідомлялось, що у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

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