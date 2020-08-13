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У Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ: що пропонує документ

Україна, Четвер 13 серпня 2020 14:56
У Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ: що пропонує документ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Одна з новацій документу - особливий режим оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії

У Верховній раді зареєстрували законопроект №3979 "Про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні". Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що прийняття законопроекту підвищить рівень конкурентоспроможності України у сфері ІТ-індустрії.

"Вже в 2021 році завдяки запровадженню стимулюючих заходів для ІТ-індустрії, передбачених законопроектом, очікується створення близько 80 тисяч нових робочих місць; до 2025 року очікується зростання ринку креативної індустрії до 11,8 млрд доларів (у 2019 році він становив 6,2 млрд)", - зазначається у ній.

Зокрема, проект закону пропонує особливий режим оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії відповідно до податкового законодавства; а також особливий режим оподаткування працівників ІТ-індустрії щодо їх доходів у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї платежів відповідно до податкового законодавства.

При оформленні трудових відносин між суб’єктами ІТ-індустрії та працівниками ІТ-індустрії планують надати можливість обрати контрактну форму трудового договору.

До суб'єкта ІТ-індустрії, яким може бути виключно юридична особа, документ встановлює ряд вимог:

  • юридична особа відповідно до її установчих документів та відомостей про юридичну особу, що містяться ЄДР, здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;
  • розмір середньомісячної заробітної плати працівників ІТ-індустрії є не меншим за еквівалент 1 500 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України станом на 1 січня календарного року;
  • питома вага витрат юрособи на оплату праці працівників ІТ-індустрії у загальній структурі її витрат є не меншою, ніж 70%;
  • розмір експортної виручки юрособи від здійснення видів діяльності ІТ-індустрії становить не менше, ніж 70% від її загального доходу від здійснення господарської діяльності.

При цьому остання вимога застосовується до юридичної особи, починаючи з другого календарного року після набуття статусу суб’єкта ІТ-індустрії.

У документі також прописано, хто не може вважатися суб'єктом ІТ-індустрії. У переліку - юридичні особи, зареєстровані у Російській Федерації.

Закон пропонує створення спеціального реєстру суб'єктів ІТ-індустрії, ведення якого здійснюватиме уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку ІТ-індустрії.

Нагадаємо, в березні минулого року Раді пропонували підвищити податки для працюючих в IT-сфері фізичних осіб-підприємців у два рази.

Як писало РБК-Україна, потім у парламент внесли альтернативний законопроект, яким пропонували зменшити податки для IТ-працівників і встановити до 2025 року особливий порядок оподаткування.

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