Зеленський доручив розробити програму паспортизації жителів ОРДЛО

Кабмін повинен розробити конкретну програму до 1 березня
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму по забезпеченню українським громадянством жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісі президента.
За словами Зеленського, поки йде війна на Донбасі, Росія активно видає паспорти жителям окупованих територій, тому Україні необхідно боротися за своїх громадян.
"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і по тим або іншим причинам не можуть жити на підконтрольній території України", - заявив Зеленський.
Також президент підкреслив важливість організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та на админграницах з Кримом центрів надання адміністративних послуг, де люди могли б отримати необхідні послуги і важливу інформацію.
У Кабінеті міністрів до 1 березня повинні представити конкретні пропозиції по програмі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора відкрив справу за примусової роздачі так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської. "Паспорта ЛНР" отримали більше 200 тисяч людей.
Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".