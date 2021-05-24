Зеленський доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з членами Кабінету міністрів.

Повідомляється, що Зеленський провів нараду, на якій були прем'єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші. Учасники обговорили події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь та закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і до нашої країни", - йдеться в повідомленні.