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Зеленський доручив підготувати програми відновлення зруйнованих міст

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Київ, Четвер 10 березня 2022 14:05
Зеленський доручив підготувати програми відновлення зруйнованих міст Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати програми відновлення всіх зруйнованих через війни Росії проти України місто. За його словами, над проектами будуть працювати кращі архітектори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Після війни, після нашої перемоги ми відновимо все, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Я вже доручив уряду почати розробку - Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм і Маріуполь, і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не будуть бачити і сліду російського вторгнення", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про конфіскацію російського майна в Україні.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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