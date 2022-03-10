Зеленський доручив підготувати програми відновлення зруйнованих міст

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати програми відновлення всіх зруйнованих через війни Росії проти України місто. За його словами, над проектами будуть працювати кращі архітектори.

"Після війни, після нашої перемоги ми відновимо все, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Я вже доручив уряду почати розробку - Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм і Маріуполь, і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не будуть бачити і сліду російського вторгнення", - заявив він.